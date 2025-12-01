保健》秋冬轉冷就憂鬱 就醫解心結

醫師指出，台灣秋冬溼冷且日照短，上班族、夜班工作者、久居室內者易成為「季節性情緒障礙」高風險族群。（李念庭攝）

一名33歲工程師2年前罹憂鬱症，原本症狀控制良好，今年10月憂鬱情緒突然加劇，深夜暴食、嗜睡、疲倦、作息混亂，甚至出現自傷意念。經問診得知，個案情緒易受天氣影響，尤其當天氣變冷、下雨天，就特別容易情緒低落。

新竹身心醫學診所身心科醫師陳柏安表示，這名個案是典型的「季節性情緒障礙」。國際統計，季節性情緒障礙症盛行率約0.5％，若是症狀較輕的「亞憂鬱症」則約15％；台灣雖無明確盛行率統計，但每到秋冬，身心科門診的天氣憂鬱患者會明顯增加。

陳柏安說明，季節性情緒障礙尤其在夏天轉換成秋冬、日照時間減少時最常發作。光線減少，大腦下視丘調控受影響，造成褪黑激素、血清素、多巴胺等神經傳導物質失衡，進而影響情緒、容易嗜睡、倦怠等。

陳柏安指出，冬季季節性情緒障礙症典型症狀包括情緒低落、興趣喪失、食慾增加及嗜吃碳水化合物、嗜睡、注意力下降、低自尊及輕生意念。台灣秋冬溼冷且日照短，上班族、夜班工作者、久居室內者易成為高風險族群。

臨床統計，有約12至22％憂鬱症合併季節性情緒障礙者，最後被改診斷為躁鬱症。陳柏安說，季節性變化也是躁鬱症危險因子之一，躁鬱症不易診斷，用藥和憂鬱症不同，嚴重程度會隨每次發作而惡化，治療也越來越困難。

陳柏安提醒，若發覺自己情緒有季節性轉換狀況，且持續超過2周，建議至身心科就醫。建議平時可多補充維生素D、增加自然光照射，規律作息、固定睡眠時間、增加運動量，也可增加室內光線，減低季節性情緒障礙影響。全國各縣市安心專線1925