保健》糖友白內障風險 較常人高2到3倍

今年75歲的何先生與糖尿病共處超過20年，近年發現視線逐漸模糊，尤其晚上走路常被刺眼燈光干擾，看電視也得靠得更近才看得清楚。經詳細檢查確認白內障已嚴重影響視力，醫師評估視網膜、黃斑部狀況後，為他安排手術。醫師強調，糖尿病患者在手術前，一定會先確保血糖控制穩定，並且檢查視網膜是否有病變，手術才會更安全，術後恢復也更順利。

台灣糖尿病與眼疾的雙重負擔日益嚴峻。根據《台灣國民健康訪問調查》和相關研究，台灣成人糖尿病盛行率約為10％到12.2％，也就是每10位成年人中就有1位是糖尿病患者。而50歲以上族群白內障的盛行率超過50％，60歲以上約70％，70歲以上甚至高達90％。研究指出，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生。糖尿病患者罹患白內障的風險比一般人高出2到3倍。

廣告 廣告

何先生術後有些失望地問：「為何視力還是霧霧的？」中國醫藥大學附設醫院台北分院眼科醫師謝靜茹耐心安撫並說明，糖尿病會讓眼睛的循環較差，恢復速度也比較慢。1周後何先生回診時，視力已有明顯進步。

謝靜茹表示，糖尿病患者接受白內障手術時，從術前穩定血糖、術中精準操作，到術後密切追蹤，每個步驟都影響療效與安全。每位糖友的眼睛狀況都不同，醫師會根據視網膜健康與血糖控制情況，量身規畫手術時機與人工水晶體的選擇。

糖尿病不僅是代謝疾病，也是一種視覺健康的威脅疾病。謝靜茹表示，除了白內障，糖尿病也是黃斑部病變與青光眼的高危險因子。應將視力保健正式納入糖尿病整體照護策略，提醒民眾每年接受眼底檢查、嚴格控糖與控壓。