保健》糖友護視力 務必每年眼底檢查

全台超過250萬人罹患糖尿病，除了影響血糖，引發腎病、心血管疾病等多種慢性併發症，還可能因「糖尿病黃斑部水腫」導致失明。醫師指出，眼部檢查也是糖尿病管理重要一環，應定期進行眼底檢查、積極治療，守護視力並維持生活品質。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說明，高血糖會損害眼內微血管，造成視網膜缺氧，進而釋放血管內皮生長因子與發炎因子，生成新生血管來供應氧氣。然而，新生血管結構脆弱，容易滲漏或出血，引發糖尿病黃斑部水腫，影響視力。

糖尿病黃斑部水腫早期症狀不明顯，歐弘毅指出，許多民眾自覺視力正常，而未定期檢查。依據中華民國糖尿病學會照護指引，糖友每年應至少進行一次眼底檢查，以便及早發現病變並介入治療，但臨床約一半患者尚未納入治療計畫，恐成「視力黑戶」。

最新亞太視力健康調查更顯示，近三分之二糖尿病患者面臨視力受損問題，更有超過三分之一表示視力惡化已對生活造成中重度影響；約三分之一糖友未遵循年度眼科檢查建議，甚至每10人就有1人從未進行視力檢查。

長安醫院眼科主任郭鐘元表示，受飲食型態、久坐不動的生活習慣、基因遺傳等影響，糖尿病黃斑部水腫年齡有下降趨勢，未積極治療恐導致永久視力受損。若有視力模糊、夜間看不清、視野中出現飛蚊或黑點，都可能是早期警訊，應立即就醫治療。

郭鐘元強調，穩定治療與持續追蹤是預防視力喪失的關鍵，糖尿病黃斑部水腫治療方式多元，包括雷射、類固醇藥物、眼內注射新生血管抑制劑等。日常中，民眾可自我監測，輪流遮住左右眼，觀察視野是否出現遮蔽、扭曲、變形等異狀。