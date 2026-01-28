保健》罕病囊性纖維化 醫促納新生兒篩檢
罕病「囊性纖維化」是基因突變所引起的體染色體隱性遺傳疾病，患者因分泌物變得濃稠，導致呼吸、消化與生殖等多系統功能異常，甚至會被自己的痰淹死，台灣至今通報僅18例。北榮依多年臨床經驗與大規模基因篩檢資料推估，國內可能仍有數十至上百名患者尚未被診斷，呼籲納入新生兒篩檢，讓早期診斷不再靠運氣。
囊性纖維化是因第7對染色體長臂上囊性纖維化跨膜調節因子（CFTR）基因突變所引起的體染色體隱性遺傳疾病。CFTR蛋白負責調節氯離子通道功能，廣泛存在於氣道、腸胃道、汗腺與泌尿生殖系統的上皮細胞中。
「這是很可怕的病，病人甚至可以被自己的痰淹死」。北榮遺傳諮詢中心主任楊佳鳳表示，基因突變會導致患者的分泌物變得濃稠，觸感如同口香糖，進而導致呼吸、消化與生殖等多系統功能異常。
楊佳鳳提醒，部分患者症狀不典型，可能在新生兒時期因胎便阻塞、反覆電解質異常或胰臟炎而被懷疑；隨著年齡增長，常見表現包括反覆肺部感染、氣喘、慢性鼻竇炎，及因胰臟功能不全造成的營養吸收不良、發育遲緩。部分患者亦可能出現肝功能受損或不孕等問題。
在歐美白人族群中約每3200名新生兒即有1名患者，帶原率更高達二十五分之一。然而，在台灣與東亞地區，長期被認為極罕見，目前全台通報病例僅18例。根據北榮兒童醫學部多年臨床經驗與大規模基因篩檢資料推估，國內可能仍有數十至上百名患者未被診斷。若未在疾病初期即建立完整肺部照護，可能於中年即面臨肺臟移植等高風險治療。
目前囊性纖維化尚未列入台灣新生兒常規篩檢，診斷主要仰賴臨床醫師的敏銳觀察。楊佳鳳指出，1986年美國就開始新生兒篩檢，全國現在有130家照護中心。她呼籲政府將囊性纖維化納入新生兒篩檢，才能真正落實「早期診斷、早期治療」。
