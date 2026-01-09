保健》美飲食指南改版 紅肉上位惹議

美國發布最新《2025～2030年飲食指南》，以「食物倒金字塔」呈現，將蛋白質、健康脂肪、蔬菜水果放在最頂端，象徵最優先；全穀類則被放在最底端。（鄭郁蓁攝）

美國公布最新飲食指南，呼籲避免食用高度加工食品及添加糖，卻提倡攝取全脂乳製品與紅肉，引發爭議。營養師直言，紅肉被證實與大腸癌有關，並不建議增加攝取，指南建議飽和脂肪攝取應小於總熱量10％，但紅肉含較多飽和脂肪，互相矛盾，台灣不必跟進。

美國發布《2025～2030年飲食指南》，以「食物倒金字塔」將蛋白質、健康脂肪、蔬菜水果放在最頂端，象徵最優先；全穀類放在最底端。並將每公斤體重每日蛋白質攝取建議量，從原本0.8公克提升到1.2～1.6公克；明訂「每餐添加糖不應超過10公克」，同時呼籲「避免超加工食品」。

然而，指南雖建議「飽和脂肪及添加糖攝取不超過每日總熱量10％」，卻將「無添加糖的全脂乳製品」及「紅肉」納入建議攝取的蛋白質來源，引發爭議。

營養師公會全聯會副理事長黃翠華認為，蛋白質攝取量0.8公克很低，改成1.2～1.6公克較「接地氣」，趨近美國飲食習慣；也肯定嚴格限制加工食品及添加糖，如添加物大於5個以上的「超加工食品」已證實與慢性發炎、疾病密切相關。

黃翠華說明，台灣建議每餐豆蛋魚肉「一掌心」，換算蛋白質量已是1.2公克左右；加工食品部分，我國未來將朝「紅綠燈」標示方向，超加工食品就是紅燈，鼓勵民眾少吃，針對糖減量政策，國內也持續進行努力。

至於美國提倡全脂乳製品與紅肉，黃翠華指出，台灣不必跟進，飲食建議應依國情制定。飽和脂肪（動物性脂肪）來源包括紅肉、全脂奶，「吃紅肉」與指南建議「飽和脂肪不應超過10％」互相矛盾；且研究證實加工肉品會增加大腸癌風險，國人還是應該趨於健康。

黃翠華表示，體重較重者補充低脂乳較好，但國人乳製品普遍喝不夠，以補充鈣質觀點，不特別鼓勵喝全脂或低脂、脫脂奶，若覺得脫脂奶難喝，補充全脂乳也是一個方向，重點在於「適量攝取」。