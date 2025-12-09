保健》肥胖是病應就醫 別只靠意志力

現代人生活型態轉變，肥胖問題日益嚴重，有人甚至面臨換心危機。台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，改善肥胖不是意志力問題，而是需要專業介入的慢性疾病。BMI大於37.5、BMI達32.5並伴隨肥胖併發症者，以及BMI大於27的糖尿病患者都應積極與醫師諮詢代謝問題。

一位女病人曾因嚴重肥胖併發呼吸衰竭、脂肪肝、糖尿病，多重共病讓她嘗試包括運動、減肥藥等多種減重方法，都不能奏效。最終採行外科手術，透過醫療團隊全方位協助與照護，終於在術後半年減重50公斤。

另一位患有心臟衰竭及糖尿病的男病人，體重高達135公斤，左心室每次收縮射出的血液量僅有34.7％，已達心臟衰竭程度，被醫師建議考慮換心。透過醫療團隊各方面評估，病人決定接受胃縮小手術，術後5個月後終於減重49公斤，高血糖及高血壓均緩解。術後1年，左心室每次收縮射出的血液量回升至62.8％的正常範圍，解除換心危機。

李旻憲強調，不是手術就一勞永逸，必須建立堅實的跨專業團隊，包括護理師、營養師和個案管理師，從術前評估到術後持續追蹤，提供整合式、以病人為中心的個別化服務，並要長時間陪伴，才能確保每一位「重量級」病人得到安全與最好照顧。

李旻憲建議3類人應積極與醫師諮詢代謝問題：一是BMI大於37.5；二是BMI達32.5並伴隨糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等肥胖併發症者；三是BMI大於27的糖尿病患者。當病人遭遇飲食、運動或藥物難以控制體重和代謝問題，考慮採用「微創減重及代謝手術」時，仍應與醫療團隊確認手術、護理、營養等方面的完整方案，才能扭轉病態肥胖，重拾健康人生。