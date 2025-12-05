保健》肩鈣化性肌腱炎 AI預判體外震波療效

48歲王小姐，在一家貿易公司擔任行政主管。4個月前，她開始覺得右肩不適，穿脫衣服時感覺卡卡，連睡覺翻身都會痛醒，原來是罹患了肩鈣化性肌腱炎。專家指出，肩鈣化性肌腱炎盛行率約為2.5至10％，以台灣人口估算，約為58.8萬至235萬人，是造成肩部疼痛的常見病症。

王小姐接受3個月的藥物與復健治療後，症狀時好時壞，轉至高雄長庚醫院骨科部運動醫學科求診，由副教授周文毅評估後，透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於體外震波（ESWT）反應良好族群。給予ESWT治療後，3周內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活。約3個月後，回歸正常生活。

周文毅指出，肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛的常見病症，最常見的發生位置為旋轉肌群中的「棘上肌」，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲間的族群。

雖然ESWT治療已被證實能有效改善症狀，但臨床治療滿意度仍僅約6至7成。周文毅率領研究團隊，首度結合人工智慧機器學習技術，開發出可預測ESWT療效與負向預後因素的AI模型。

研究團隊分析超過400例患者資料，納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數。研究團隊比較多層感知機、朴素貝葉斯、序列最小優化、邏輯回歸與J48決策樹等機器學習演算法，並使用eXtreme Gradient Boosting（XGBoost）模型預測治療後疼痛與功能改善。

結果顯示，J48決策樹模型預測治療後鈣化能否吸收完全之準確率高達89.5％，而XGBoost模型預測治療後疼痛與功能改善之準確率達到90％以上。同時，症狀持續時間超過10個月、治療前疼痛指數（VAS）高於5分，以及功能指數（CMS）高於55分者，在治療後的改善幅度則相對有限。