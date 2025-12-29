保健》肩頸痛跑骨科 禍首竟是皮蛇

醫師提醒，若民眾出現單側刺痛、灼熱感等症狀，甚至出現水泡，可能是帶狀疱疹，應盡速就醫。（李念庭攝）

一名62歲女性出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間及活動頸部或抬手時，疼痛特別明顯，先後至骨科、復健科就醫，初步診斷為頸椎神經根病變，接受治療卻未改善。隨後疼痛加劇、衣物輕觸即感不適，約3天後同側皮膚出現成串水泡與紅疹，轉診至神經內科確診俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

台北市立萬芳醫院神經內科醫師梁浩朋說明，帶狀疱疹是水痘病毒在體內潛伏多年後再度活化所致，當免疫力下降，病毒會沿神經向皮膚表層擴散，初期常以單側刺痛、麻痛、火燒般灼熱感表現。

梁浩朋表示，若病灶位於頸椎區域，疼痛容易從頸部放射至肩膀與手臂，外觀尚未出現水泡時，常被誤以為是頸椎神經壓迫或肌肉問題，通常發病約3天後出現成串水泡，診斷才變得明確。

梁浩朋指出，帶狀疱疹常伴隨明顯痛覺異常，即使只是輕微觸碰、衣物摩擦，也會引發強烈疼痛；頸椎神經根病變為單純神經壓迫，較少出現對輕刺激高度敏感情況。帶狀疱疹若發生在臉部、眼周或耳朵，可能造成視力或聽力受損；若病毒侵犯中樞神經，甚至可能引發腦膜炎，需要住院治療。

該患者接受5至7天抗病毒藥物治療，水泡逐漸乾燥並消退，梁浩朋提醒，部分患者即使皮膚癒合，仍可能因神經受損而出現長期「帶狀疱疹後神經痛」，型態可能為灼熱、刺痛或異常痛覺，甚至影響睡眠及生活。

梁浩朋建議，50歲以上成人可考慮接種帶狀疱疹疫苗，降低發病率並減少後續神經痛。若民眾出現單側刺痛、灼熱感等症狀，甚至出現水泡，應盡速就醫，把握發病72小時內接受抗病毒治療的黃金時間。