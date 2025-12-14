保健》胰臟癌早期難發現 醫揭關鍵原因

胰臟癌早期症狀不明顯，發現時往往已經晚期或轉移，且惡性程度高、復發機率高，又有「癌王」之稱。（林周義攝）

胰臟癌是國人十大癌症死亡率排名第7位，五年存活率僅5％，僅15％病人可用手術治療，但術後五年存活率也僅10％。醫師指出，胰臟癌不易診斷，缺乏有效篩檢工具、早期症狀不明顯，發現時往往已經晚期或轉移，且惡性程度高、復發機率高，又有「癌王」之稱。

國泰醫院血液腫瘤科主治醫師楊庭瑋說明，胰臟位於人體上腹部中央、肝臟及胃部後側，具備內分泌與外分泌，調控人體血糖、消化等功能。胰臟癌難以早期發現，臨床上，患者常在出現黃疸、糞便顏色改變、尿液茶褐色、體重不明原因驟減等症狀才就醫，而錯過黃金治療時間。

為何胰臟癌難早期發現？楊庭瑋指出，主因與胰臟位置隱密、檢查不易有關，深藏於腹腔後方且被其他器官包圍，目前仍無有效且大規模的篩檢方法，例行檢查中，醫師無法透過觸診發現腫瘤；且早期胰臟癌幾乎無任何症狀，即使出現症狀，也常被誤認為腸胃道不適疾病。

另外，胰臟癌危險因子不明確，很難進行篩檢，已知包括家族史、糖尿病、抽菸喝酒、肥胖、BRCA基因突變等。胰臟癌細胞本身易侵襲及轉移，即便早期發現，尚未轉移的胰臟癌經開刀切除，復發及轉移機會仍偏高，預後不佳，且目前仍無高準確性非侵襲診斷工具。

楊庭瑋說，所幸近幾年醫學進步，胰臟癌治療新趨勢包括以「微脂體化療」作為一線療法，延長藥物作用時間、穿透腫瘤的能力；結合化療、放射線、手術的「三明治療法」，提高存活率；針對特定基因突變則採精準醫療，如PARP抑制劑等藥物等，已成為治療主流。