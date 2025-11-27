保健》脂肪肝智慧篩檢 盼3年擴展25家
台灣每10人就3人有脂肪肝，與肥胖、糖尿病、三高息息相關。醫師指出，脂肪肝會增加1.5倍心肌梗塞、1.4倍腦中風與2倍肝癌風險，減少4年平均餘命，然而，過半國人不知道自己有脂肪肝，為落實早篩早治，產官學界啟動全國性智慧篩檢計畫，盼改善診斷落後現況。
台灣肝臟研究學會會長劉俊人說明，我國脂肪肝盛行率逾3成，且出現年輕化趨勢，在糖尿病、肥胖族群中更高達6至8成。脂肪肝是全身代謝失衡的第一個警訊，連帶血糖、血壓、血脂問題都會出現，更會增加近3成心血管疾病風險。
劉俊人指出，未來盛行率會愈來愈高，若加上糖尿病等問題，演變成代謝性脂肪肝，肝纖維化及硬化風險提高，有1～3成可能進展為肝癌。脂肪肝需早期預防，透過飲食、運動、體重控制，若嚴重者需積極治療，然而，過半國人不知道有脂肪肝問題。
台灣肝臟研究學會、台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學、台灣生醫大數據科技（國衛院與華碩合資成立），27日啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計3年內擴展至全台25家醫院，期望建立台灣脂肪肝登陸資料庫，整合智慧篩檢與大數據。
高醫大代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍說明，此計畫結合非侵入性檢測技術，打造彈性、實用的脂肪肝智慧篩檢與照護系統，包括風險評估工具、臨床決策支援系統及個人化治療建議，朝精準醫療方向落實。
莊萬龍說，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃描等檢查，費用高、可近性低、影像判讀不一致，致許多患者未能早期診斷與治療。透過智慧篩檢與非侵入性技術，盼提升準度並擴大篩檢覆蓋率，先以高醫大附設醫院作示範場域，盼3年內擴展至全台25家醫院，甚至基層院所。
