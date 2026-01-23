保健》腦瘤壓迫變易怒 免開顱新術除瘤

一名年逾40歲男子，持續出現頭痛、頭暈與複視，就醫檢查發現，顱底深處長有大型腦下垂體腫瘤，直徑超過2.5公分，向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構。北醫附醫整合跨專科團隊，於混合式手術室執行經鼻內視鏡微創顱底手術，無須傳統開顱。定期追蹤一年後，核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象。

收治病人的北醫附醫神經外科醫師陳淑美指出，病人長期出現頭痛、頭暈及複視，並伴隨眼窩壓迫感及鼻出血等。就診前一年，性格開始出現變化，溫和開朗的個性不再，取而代之的是易怒、情緒起伏大，與家人關係緊張。

經耳鼻喉科檢查後，於男子鼻腔深部蝶竇處發現息肉樣腫塊，核磁共振（MRI）檢查確認為顱底大型腦下垂體腫瘤，直徑超過2.5公分，並向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構。

考量男子腫瘤位置深，接近重要神經血管結構，醫療團隊決定採經鼻內視鏡微創顱底手術，無需傳統開顱，大幅降低手術風險並加快術後復原；手術於混合式手術室進行，整合高解析內視鏡系統、即時神經導航技術與術中影像設備，可精準定位腫瘤及其與視神經、動脈、腦組織。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，耳鼻喉科於術前運用鼻竇內視鏡，評估病人鼻腔與蝶竇，規畫手術路徑，並在術中協助神經外科醫師自鼻腔進入，開啟蝶竇，提供清晰寬敞的手術視野；同時，運用鼻中隔皮瓣重建顱底術後缺損，促進傷口癒合並降低腦脊髓液滲漏風險。術後則透過內視鏡精準清創與追蹤照護，減少鼻腔填塞與結痂的不適，降低感染與併發症發生率。

陳淑美指出，病人術後恢復良好，接受神經外科、內分泌科、傳統醫學科、家醫科及眼科團隊照護，定期追蹤一年後，核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象，順利重返職場。術後病人也恢復原本溫和開朗的個性，改善了家庭關係。

陳淑美表示，多數腦下垂體腫瘤目前沒有明確病因，大部分為良性腫瘤，但因腦下垂體位於顱底中央且鄰近視神經，容易因為腫瘤壓迫周圍組織導致頭痛、頭暈、視力缺損，嚴重時還可能影響行走能力。另外，腦下垂體腫瘤也有可能影響荷爾蒙分泌，造成月經異常、不孕或生長激素分泌異常等，民眾若有這些情形建議立即就醫，爭取黃金治療期。