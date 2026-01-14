保健》腮腺癌切除修補 臉部外觀不變

56歲陳小姐2年前發現左側臉頰有約4公分的突起腫塊，讓她對外觀變得沒自信，且因擔心術後臉部會留下明顯凹陷，遲遲不敢就醫。近期就醫後，發現為腮腺癌第二期，透過腮腺切除修補手術，搭配後續放射治療，至今恢復良好，無復發傾向、外觀不受影響，也重新找回自信。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任說明，腮腺位於雙側耳下方，是負責分泌唾液的大型唾液腺，協助食物消化、維持口腔濕潤。當腮腺組織出現異常增生，可能形成腮腺腫瘤，臨床約8成為良性腫瘤、2成為惡性腮腺癌，兩者主要症狀都是外觀改變，沒有痛感或明顯功能異常，需進一步檢查才能分辨。

據統計，我國每年每10萬人僅0.5至1人罹患，蔡祐任指出，其中最常見為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌較為少見，並沒有明確發生原因。當腫瘤侵犯周圍組織甚至轉移，嚴重可能危及生命，即使是良性腫瘤，仍可能逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，需及早處理。

蔡祐任說明，手術會先分離腮腺組織、切除腫瘤及周圍可能受侵犯組織，由於傷口大、病灶會有明顯凹陷，也同步進行頸部旋轉皮瓣修補手術，減少術後凹陷或兩頰不對稱情形。腮腺布滿掌管表情動作的顏面神經，須謹慎避開，確保神經功能不受損害。

蔡祐任表示，醫療進步下，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者5年存活率可達7至9成。透過旋轉皮瓣修補，能讓術後外觀不受影響，也大幅降低恢復期間汗腺與唾液腺錯接，導致咀嚼時臉部出汗的副作用。一旦發現兩頰出現不明腫塊，建議盡早至耳鼻喉科就診，避免延誤治療。