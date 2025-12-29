保健》腳踝扭傷影響全身 中醫助解痛

一名30多歲男性小學時右腳踝扭傷，傷勢雖痊癒，卻造成胸椎向右、腰椎到骨盆向左偏移，種下疼痛的根源，近年從右背延伸到右小腿後側半身疼痛，嚴重時連走路都有困難，所幸在接受針灸、徒手矯正後，如今已能正常走路、跑步。

員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師呂彥璋表示，患者數年來飽受右背延伸到右側腰、髖部、腿部與小腿後側疼痛，深入追問後得知關鍵病史，小時候右腳踝嚴重扭傷，當時雖然沒有骨折，但腳踝腫得很大，這個舊傷看似已經好了，卻在他成長過程中持續留下影響，先是出現右腳問題，再慢慢延伸到腰與背。

為什麼腳踝扭傷會影響到全身？呂彥璋解釋，腳踝受傷後，小腿力量下降，臀部發力也被影響，且腳扭傷時脛骨產生旋轉，連帶影響股四頭肌，而股四頭肌又是骨盆穩定的重要來源。因此腳踝舊傷造成骨盆輕微旋轉、偏移，上背與胸椎周圍肌群被拉往不對稱方向，因此右側背部肌肉必須承受更大的負荷，自然容易產生疼痛。

呂彥璋先調整患者的胸椎、肋骨與上背旋轉，再往下處理腰椎、骨盆與髖關節，最後順著調整腿部與腳踝的位置。他解釋，這是一套順著動力鏈方向、由上而下的治療方式，針灸太沖、陽陵、華陀夾脊等穴。此外，徒手整復患者足踝、小腿、骨盆、腰到背等處，讓錯位的地方逐漸回到順暢的力線上。

因是多年舊傷，呂彥璋也教導患者回家後持續訓練，例如半深蹲搭配踮腳，訓練腳踝與臀部一起發力，或以輕鬆慢跑作為輔助運動，利用跑步過程中左右腿交替的力量交換，訓練骨盆協調度。