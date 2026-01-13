保健》腸道修復計畫 找回身體平衡

不少民眾即使健檢報告一切正常，仍長期飽受腸胃不適、腹脹或消化不良困擾。（王家瑜攝）

即使健檢報告顯示一切正常，仍有不少民眾長期飽受腸胃不適、腹脹或消化不良困擾，原因在於腸胃鏡檢查主要檢測結構性問題，如腫瘤、息肉或潰瘍，卻難以評估腸道消化、吸收與功能狀態。當腸道功能失衡，即便沒有明顯病灶，身體仍可能透過各種不適症狀發出警訊。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，腸道不僅負責消化與吸收，更關係到全身健康，包含消化吸收、腸道通透性、腸道菌叢生態、免疫調節以及腸腦軸線等多項層面。若功能失衡，可能導致營養吸收不良、慢性發炎、免疫過度反應、腸漏、影響情緒調控，進而牽動整體健康狀態。

廣告 廣告

根據聯安預防醫學機構2025年大數據分析，約34％受檢者長期有脹氣、便秘、腹瀉、胃食道逆流、消化不良等典型腸胃困擾，甚至伴隨疲倦與無力感。顏佐樺建議，可透過功能醫學檢測，掌握腸道消化吸收能力、發炎或免疫失衡，以及麩質敏感等潛在問題，同時也了解腸道中好壞菌比例，是否存在病原菌等。

然而在臨床實務中，許多民眾即使掌握檢測數據，仍常困惑於「該如何改善」。顏佐樺指出，關鍵在於缺乏一套可落實、符合個人需求的專屬腸道修復計畫，應由專科醫師全面解析健檢各項檢查結果，系統性分析腸道功能失衡的可能原因，搭配症狀評估量表，進而給予個別化建議；營養師也會介入評估，找出潛在的營養缺口與不良飲食習慣，釐清是否與腸胃不適的症狀相關，並排除腸道較難負荷的飲食因子。