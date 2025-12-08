保健》腹瀉 便祕 腹痛別忍 自我檢測糞便健康

許多民眾腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是「壞菌太多」。醫師指出，關鍵在於維持腸道菌群平衡，民眾可觀察糞便顏色、粗細、型態及排便是否伴隨其他症狀，幫助判斷自身腸道健康；若長時間出現不明原因便祕、腹瀉或腹痛，應盡速就醫檢查。

振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻說明，腸道菌生態複雜，腹瀉未必是腸道菌引起，腸道菌有些對人體有益、有些可能有害，最重要是維持腸道菌群平衡。

有一些腸道內的原生菌，因為能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。常見的益生菌種包含：乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等。

腸道壞菌增生原因包括食入含病菌食物導致腸道感染；自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，引起慢性發炎、損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡；或過度使用抗生素，殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

黃任嫻提醒，民眾不用過度在意排便次數，1～3天排便一次都是正常範圍，應觀察糞便顏色、粗細、型態及排便是否伴隨其他症狀。如深黑色糞便可能有胃潰瘍；全暗紅色糊便可能有腸道發炎出血；粗細正常的黃色糞便帶有血塊，可能是痔瘡問題。

黃任嫻指出，如果糞便顏色正常，但一周至少1天便祕或腹瀉，加上不明原因腹部絞痛，並持續3個月以上，可能是大腸激躁症；或持續幾周有排便不乾淨的感覺，合併糞便如筆般細長、帶有黏液血絲，需懷疑可能是腸癌。若民眾發生類似情況，不應自行亂吃成藥，應盡速就醫檢查。