保健》腹腔鏡修補手術 解除疝氣腹壓危機》

41歲徐小姐曾接受2次婦科手術，術後發現肚臍周圍有凸起及明顯疼痛，醫師診斷為手術切口導致的「肚臍疝氣」。由於她有生育計畫，若孕前未妥善治療，疝氣可能在孕期因腹壓上升而惡化，治療也會因腹中胎兒而受限。透過腹腔鏡修補手術治療，明顯改善不適，隔天平安出院，如今也順利懷孕，能安心迎接寶寶。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天說明，肚臍疝氣在成人疝氣中相對常見，約20～50％成人可能有輕微肚臍疝氣，女性發生率略高於男性。肚臍是腹壁最薄弱處之一，若周邊筋膜在先天發育時未完全閉合，或後天因素導致腹壓升高，就容易形成肚臍疝氣，使腹腔內脂肪、網膜甚至腸段藉由薄弱處向外凸出。

陳昱天指出，腹壓上升因素包括反覆咳嗽、長期便祕、搬重物、孕期與多次生產、肥胖等。肚臍疝氣常見症狀包括肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時治療，嚴重可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血引發敗血症。

傳統治療通常會在患處劃開10公分傷口，將疝氣缺口縫合後，覆蓋上人工網膜，但傷口大、復原慢、疼痛感高；腹腔鏡手術大幅縮小傷口範圍，只需肚臍處一個小傷口，或1公分傷口配合2個0.3至0.5公分小孔，疼痛較輕、感染風險也降低。

陳昱天提醒，民眾平時可自我檢查，如站立或腹部用力時，觀察肚臍是否有明顯突起，若平躺後仍無法回縮或伴隨紅腫疼痛，建議及早就醫評估。尤其曾接受腹部手術者，更應特別注意傷口周圍是否有潰瘍等變化，避免併發症發生。