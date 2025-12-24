保健》膀胱過動 35歲男每天跑20次廁所

膀胱過動症並非年長者專利，醫師觀察，青壯年族群患病比例也有上升趨勢。（王家瑜攝）

膀胱過動症並非年長者專利，醫師觀察，青壯年族群患病比例也有上升趨勢。一名35歲科技業小主管每天平均跑20次廁所，嚴重影響工作和生活，最後藉著膀胱鏡肉毒桿菌注射，才終於改善長期困擾的頻尿問題。

顧家醫療總院長顧芳瑜表示，該名患者幾乎每小時就得去一次廁所，本就工作忙碌的他壓力倍增，尤其遇到開會時，為能順利參與會議，甚至養成「先研究上廁所動線」的習慣，一旦遇到長時間移動或出差，更讓他感到焦慮。

患者早期曾嘗試服用抗膽鹼類藥物，雖能稍微延長排尿間隔，但口乾、便祕等副作用明顯，長期下來對用藥產生抗拒。患者原本考慮接受「經皮脛骨神經電刺激術」（PTNS），透過腳踝針電極刺激脛骨神經以調節膀胱收縮，概念上類似西醫版的針灸。不過，由於療程需每周回診，患者因經常出差難以配合。

在綜合評估生活型態與病情後，醫師建議他接受膀胱鏡肉毒桿菌注射，將藥物注射至膀胱逼尿肌，以抑制過度收縮、穩定排尿頻率。顧芳瑜表示，這項療法屬於較後線選擇，主要針對其他治療方式效果不佳的中重度患者。不過，肉毒桿菌素雖可有效放鬆逼尿肌，但也可能導致膀胱收縮不足、出現排尿困難，因此通常會視嚴重程度，從保守劑量開始施打，療效平均可維持半年至9個月。

顧芳瑜說明，膀胱過動症屬於慢性泌尿功能失調，大多無單一明確病因，常見與自律神經調節異常、泌尿道感染後敏感化、反覆憋尿習慣，或男性攝護腺肥大等因素有關。高風險族群包括年齡增長、糖尿病、肥胖、長期壓力、神經退化性疾病、部分藥物使用，以及攝取過多咖啡因或酒精等。