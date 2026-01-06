保健》臉上黑斑恐是皮膚癌 防曬預防

75歲陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓也沒有明顯疼痛或不適，直到黑色斑塊逐漸變大才警覺異常。就醫後，經皮膚切片及病理檢查，確診為基底細胞癌，進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術，術後恢復良好，目前僅需定期回診，並落實日常防曬降低復發風險。

國健署統計，皮膚癌為10大癌症第8名，且是近年發生率上升最快的癌症之一，每年約新增3600名皮膚癌個案。台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源說明，皮膚癌可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，以基底細胞癌最常見。

廣告 廣告

廖澤源表示，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢、轉移機率低、致命風險小，但若未及時處理，可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重可能波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度。然而皮膚癌初期多無明顯症狀，常被誤認為黑斑、痣，導致錯失治療時機。

廖澤源指出，紫外線是重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬部位，高齡、皮膚反覆慢性發炎、長期從事戶外活動或常曝曬陽光卻未防曬者，罹患皮膚癌風險較高。

依腫瘤特性、大小與位置評估，若皮膚癌未轉移，多以手術切除為主，若能在早期發現、治療，整體預後良好，術後只需定期追蹤防止復發。廖澤源提醒，民眾平時可觀察皮膚變化，一旦發現異常，應盡早就醫評估，日常應落實防曬，避免中午長時間曝曬，外出使用防曬乳，並可配戴寬帽或太陽眼鏡，降低紫外線對皮膚的長期傷害。