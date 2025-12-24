保健》茹素翁缺維生素B 頭暈視力衰退

70歲的李爺爺3個月前出現頭暈、視力下降情形，容易因重心不穩而跌倒，伴隨而來的焦慮感也影響日常生活。經檢查發現李爺爺的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅，且口腔多處潰瘍，進一步詢問了解到李爺爺長年茹素，加上年歲漸長而食慾不振，最終確定為維生素B缺乏導致營養性神經病變。

素食飲食能降低心血管疾病與慢性病風險，但也需要注重營養攝取均衡與足夠。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁說明，由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，全素食者可能有攝取不足情形，高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物等，也可能面臨相同問題。

維生素B在人體負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12與神經修復密切相關，一旦攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。

後續前庭功能及抽血檢查排除相關暈眩疾病後，最終確定李爺爺為維生素B缺乏導致的營養性神經病變。醫師隨即開立綜合維生素B群，並建議調整營養攝取，1周後回診追蹤，李爺爺的症狀已經有明顯好轉。

國健署建議，一般族群每日維生素B12的攝取量落在2.4微克。台北慈濟醫院營養師張亞琳表示，維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1到2杯牛奶及1顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕婦、哺乳者，通常以補充劑為較理想的來源，其中以氰鈷胺形式的維生素B12吸收率較佳。張亞琳提醒，維生素B12屬於水溶性維生素，多餘部分會自然代謝，不需擔心補充過量。