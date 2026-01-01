保健》複合式冠脈血流重建 搶救心肌

63歲陳奶奶長年患有三高，3個月前出現呼吸喘、胸悶不適症狀，就醫發現左前降支合併完全阻塞左迴旋枝狹窄，左心室收縮功能不到30％，低於正常值50至60％，診斷為缺血性心肌病變，也就是冠狀動脈阻塞導致慢性心臟衰竭。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文說明，心臟主要由3條冠狀動脈負責供應血液與氧氣，其中左前降支負責心臟最主要的收縮動力，一旦發生嚴重狹窄或阻塞，對心臟功能衝擊最大，易導致心肌缺血、心肌梗塞，進而引發心臟衰竭。

中年男性、長期吸菸、患有三高、慢性腎臟病或曾有其他血管病變者，都是心臟衰竭好發族群。楊凱文指出，嚴重心臟衰竭不只需要長期依賴藥物控制，甚至必須放置心室輔助器或評估心臟移植，更會影響全身器官，引發肺水腫、腎功能惡化、肝功能受損等。

楊凱文表示，針對心臟收縮功能較差者，可藉由核磁共振評估是否還有「可挽救心肌」存在，治療選擇包括心導管支架置放及外科手術，有時可採取「複合式冠脈血流重建」方式，替複雜冠心病患者提供更佳的血流重建。

經評估，陳奶奶仍有可挽救心肌，團隊決定採取複合式冠脈血流重建治療，執行達文西微創冠狀動脈繞道手術。術後病患左心室收縮功能明顯進步，目前於門診定期回診追蹤。楊凱文提醒，三高族群應規律追蹤服藥控制，如有胸悶、呼吸喘等情形，應及早就醫檢查，把握可逆轉的治療時機。