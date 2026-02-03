保健》規律運動 幫自閉兒學習互動

國際研究顯示，運動可降低自閉症兒童重複性動作、攻擊行為與注意力不集中等問題。（鄭郁蓁攝）

今年3歲的小杰，經常重複玩特定玩具，較少主動參與互動性遊戲，媽媽發現他在公園偶爾會跑步、追逐，但幾乎不會跳躍，體力與動作協調明顯落後同齡孩子。就醫評估後，診斷為自閉症類群障礙。

新北市立土城醫院復健科物理治療師李雅涵說明，自閉症類群障礙是神經發展性障礙，影響個體的社交互動、語言溝通、行為表現與興趣範圍。衛福部統計，截至2024年底，台灣有超過2.2萬人領有自閉症類群障礙的身心障礙證明。

李雅涵指出，要激發孩子參與動機，關鍵是建立成功經驗，建議挑選簡單、具結構性的運動內容，搭配口語鼓勵與正向回饋，幫助孩子建立自信。初期可選擇孩子熟悉且具安全感的環境，家長可將困難動作拆解為多個步驟，循序漸進引導學習，協助孩子累積成就感。

根據美國運動醫學會建議，自閉症兒童在運動引導中加入「視覺輔助工具」，可有效提升理解力與參與度，如在地板貼腳印圖示引導跳躍動作，或透過影片示範技巧，減少語言指令的誤解。運動形式可從日常活動開始，如快走、追逐、丟接球、跳舞，再逐步加入伸展或阻力訓練。

國際研究顯示，參與結構化運動計畫的自閉症兒童，在代謝健康與行為表現上皆有明顯進步，運動可降低重複性動作、攻擊行為與注意力不集中等問題，也能增加與他人互動機會，減少孤立感與情緒困擾。

李雅涵提醒，對自閉症兒童而言，運動除了強化體能，更是促進身心與社交發展的重要管道。建議照顧者和孩子一起運動、多鼓勵少責備，有助親子關係建立，也能讓孩子感受到陪伴與支持，讓孩子養成穩定運動習慣。