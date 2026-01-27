保健》視力模糊 藏腦部疾病警訊

70歲王小姐，半年前開始感覺看東西霧霧的，原以為只是年紀大、眼睛退化，視力模糊卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力。就醫檢查，發現右眼視力僅剩0.1，但眼球結膜、角膜、水晶體、視網膜都未發現明顯異常，醫師懷疑與視神經、腦病變有關。

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉指出，替患者安排核磁共振後，發現腦部血管異常，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經導致視力模糊。放射介入治療，阻斷血管瘤內的血流、解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症風險。目前王小姐右眼視力明顯回升，持續在追蹤觀察。

謝繡卉說明，視神經為大腦神經系統一部分，當神經出現病變，可能影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，出現視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常。部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血、特定神經退化性疾病，都可能有這些症狀。

這些疾病初期沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被誤以為只是眼睛老化或長時間用眼疲勞，但與腦部或血管病變相關若未及時治療，恐影響視力甚至危及生命。

謝繡卉提醒，視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解。若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，應盡早就醫檢查，釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病。