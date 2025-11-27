保健》解白內障併散光 長庚引新術改善
今年65歲周老師退休後，近半年出現視力逐漸模糊，夜間開車時看對向來車燈光，會出現嚴重炫光與光暈，平時看手機也愈來愈吃力。就醫確診白內障合併散光，與醫師討論後，選擇焦段型且優化中距離視距的「新一代延焦散光人工水晶體」，搭配「飛秒雷射」輔助白內障手術，成功解決問題。
長庚醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉指，白內障會使視力逐漸模糊，若影響生活或工作，甚至造成安全風險時，就應考慮手術。
陳宏吉指出，置換人工水晶體是目前最有效的治療方式，人工水晶體種類多元，並非價格愈高愈好，需據患者生活與需求，討論後選擇最合適的人工水晶體。
陳宏吉指出，新一代延焦散光人工水晶體，除優化從遠距到中距離的視力，助患者術後生活更便利，減少日常眼鏡配戴需求；也具低夜間光學干擾特性，改善夜間視力清晰度，提升安全性；並提供散光矯正鏡片選項，對於合併散光白內障患者，可在手術時一併解決，避免散光導致影像出現疊影或模糊、干擾視覺品質。
陳宏吉指出，過去傳統手術，是醫師用手術刀進行角膜切口、撕開水晶體前囊、劈裂混濁水晶體，可能因人為操作影響準度。如今運用雷射取代，可降低對眼球傷害，避免超音波能量過強造成傷口出現熱傷害、角膜內皮細胞損傷、角膜水腫等。
陳宏吉說，長庚醫院引進飛秒雷射儀器輔助白內障手術，透過AI加精準操控，大幅提升安全及準度，臨床上，建議合併散光白內障患者使用飛秒雷射輔助手術，使人工水晶體可更精確植入。
