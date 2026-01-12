保健》身體多處莫名疼痛 竟是罹患公主病

纖維肌痛症的典型症狀是持續3個月以上的全身性特定壓痛點感到肌肉骨骼疼痛，並伴隨慢性疲勞感、睡眠障礙（失眠、嗜睡）、認知功能下降（腦霧）、頭痛、情緒困擾（憂鬱、焦慮）等。（林周義攝）

竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因。經自律神經與NIRS腦功能檢測，才發現罹患的是纖維肌痛症。由於纖維肌痛症經常發生在年輕女性，常被誤會無病呻吟，又稱公主病，醫師表示，這是真實存在的神經功能失調疾病。

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰指出，纖維肌痛症又稱為「神祕的疼痛症」，這是一種以中樞神經疼痛調控異常為核心的慢性疾病，連知名美國藝人Lady Gaga也曾公開分享自己深受此病困擾。

纖維肌痛症典型症狀是持續3個月以上全身性特定壓痛點感到肌肉骨骼疼痛，並伴隨慢性疲勞感、睡眠障礙、認知功能下降、頭痛、憂鬱、焦慮等，心理壓力變大時症狀會加劇。部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、膀胱過動頻尿等，但經過抽血和X光檢查往往正常。

周伯翰說，由於此疾病常發生在年輕女性，常被周遭誤會患者是無病呻吟，又被稱為公主病，曾有研究指出利用近紅外光腦光譜儀（NIRS）進行檢測，發現纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能顯著低下，證實此疾病和大腦前額葉功能失常有關。

纖維肌痛症需採取藥物和心理治療，常見的治療藥物包括抗憂鬱劑與治療神經痛和肌肉鬆弛劑等藥物。此外，適當放鬆的活動，如太極、瑜伽、冥想、輕音樂等，也能達到放鬆肌肉效果。若合併現實生活中的心理壓力或是童年創傷，心理治療更是不可或缺的一環。而針對少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳的患者，rTMS治療也有助於改善患者的憂鬱、疼痛與生活品質。