保健》身體「冬藏」季節 中醫養生救「性福」

性生活不僅能增進伴侶間的親密感，也是養生的一環。（林周義攝）

一到冬天就「沒勁」？不少人發現下班後只想休息、身體偏冷，與伴侶也「性」致缺缺，甚至誤以為是感情出了問題。中醫師指出，冬季屬於「冬藏」的時節，當身體進入保存能量的狀態，活動力與外放慾望本就會下降，建議民眾穩定睡眠、提早休息、做好保暖，飲食避免過油、過辣或補過頭。

TENGA攜手中醫師余雅雯，共同解析季節變化如何影響性慾。余雅雯指出，在中醫觀點中，適度且規律的性生活有助於內分泌平衡，是調和陰陽、維持身心穩定的重要方式之一。換言之，性生活不僅能增進伴侶間的親密感，也是養生的一環。

余雅雯說，影響性慾的因素相當多元，除病理性因素外，非病理性的環境與生活型態同樣關鍵，其中「季節變化」正是經常被忽略的重要因素。冬季屬於「冬藏」的時節，當身體進入保存能量的狀態，活動力與外放慾望就會下降。若同時伴隨熬夜、壓力過大或飲食失衡，更容易提早進入「省電模式」。

針對冬天常見的親密困擾，余雅雯提醒大眾從日常生活著手，重新找回身體節奏。首先，冬天最忌諱硬撐，許多性慾下降的患者都有長期熬夜、作息不穩的情況，建議穩定睡眠、提早休息。其次，臨床上常見手腳冰冷、腹部與腰部受寒，當身體長期處於寒冷狀態，自然會降低活動與親密意願。做好保暖，有助於循環與放鬆，也讓親密互動更容易發生。

食補部分，余雅雯推薦以雞肉、山藥與枸杞為主的山藥枸杞雞湯，可溫補腎氣、減少疲勞感。另外，黑芝麻糙米飯有助於穩定能量、減少身體虛耗，而桂圓紅棗茶則可溫和補氣血、放鬆情緒，提升親密時的身體感受。