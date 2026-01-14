保健》退化性關節炎 中藥針灸助緩解

退化性關節炎是最常見的關節炎，盛行率隨著年齡升高而遞增。（李念庭攝）

退化性關節炎是最常見的關節炎，盛行率隨著年齡升高而遞增，女性比男性常見，而關節脆弱、關節的負重是最主要的致病因子。中醫稱退化性關節炎為「痹症」，治療從體質及經絡下手，透過中藥及針灸緩解疼痛。病患在日常生活中，應減輕疼痛關節的負重，可透過熱敷、泡澡，改善關節循環，飲食上則要避免生冷食物。

睿鳴堂中醫診所中醫師陳欣如表示，退化性關節炎的症狀包括慢性單一關節或是不對稱的關節疼痛，不會在休息或是夜間加重，可能發生晨間僵硬，但通常小於30分鐘，也會有活動度減低、穩定度降低的問題，且關節會發生形變，造成膝蓋外翻和內翻，活動時關節會有捻髮音。

陳欣如說，中醫稱退化性關節炎為「痹症」，常見病名包括「骨痹」、「歷節風」。由於風、寒、濕邪侵襲關節，導致氣血運行不暢，關節疼痛。中醫治療從體質及經絡下手，主要透過中藥及針灸治療，目的是緩解疼痛和減少因退化性關節炎造成的功能喪失，同時減少止痛藥的使用。

除了治療，陳欣如提醒患者，在日常生活中，要減輕疼痛關節的負重，過重者宜減重，建議訓練核心肌群。另外，可透過熱敷、泡澡，改善關節循環，也要建立正確站姿、坐姿、睡姿，不久坐、久躺臥。飲食上，避免寒涼生冷、濕氣重的食物，如冰飲、生菜沙拉及水果。