保健》逾半乳癌患者有癌疲憊 恐影響治療

健保今年2月將HER2弱陽性乳癌新藥（ADC）納入給付，替轉移性乳癌病友帶來新的治療契機。然而，研究顯示，逾半患者在療程中會出現癌因性疲憊症（CRF）的症狀，若缺乏事先準備和妥善處置，恐影響治療。醫師提醒，積極預防與管理副作用，協助病友如期完成療程，才能發揮最大療效。

三總癌症中心主任戴明燊醫師表示，國內一名40多歲、罹患乳癌的高中老師，平時得請假才能到醫院治療，加上小孩尚處於要照顧的階段，工作、家庭兩頭燒，負擔相當大，在接受ADC療程中更出現「癌因性疲憊症」，儘管腫瘤控制良好，卻感到極度疲憊，晚上睡不好，多重打擊讓她累到一度想放棄治療。

戴明燊表示，ADC可顯著延長HER2弱陽性乳癌患者存活期，卻有54％患者出現疲憊，其中9％為重度疲憊。除了ADC，許多後線癌症用藥，治療過程都會產生癌疲憊。他觀察到，許多病人因極度疲憊而不想出門，對治療心生恐懼，常常從本應3個月來1次，拖到半年才來，療效自然難以發揮。

根據台灣《癌因性疲憊症之診療與照護指引》，低於4分的輕度疲憊，可透過運動、睡眠、營養等非藥物處置；4分以上的中重度疲憊，則建議進一步加入藥物治療，包含精神刺激藥物、類固醇藥物、中草藥、黃耆多醣注射劑。

前述高中老師經藥物治療「癌因性疲憊症」，重拾體力，順利完成療程，病情也獲得控制。戴明燊提醒，乳癌治療像場馬拉松，面對癌疲憊不要隱忍，主動告知醫護人員，才能確保治療效果。