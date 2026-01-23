保健》過冬易發胖 3祕笈宅家好享瘦

許多民眾冬天喜歡窩在家「避寒」，補充高熱量食物，導致體重發胖。（李念庭攝）

許多民眾冬天喜歡窩在家、補充高熱量食物，導致體重發胖。中醫師指出，冬天瘦身不一定要頂著寒風慢跑，掌握「內調氣血」與「外理代謝」，透過溫暖經絡、調理脾胃、精準穴位按摩，利用人體自然代謝，宅在家也能變瘦。

新悅中醫診所中醫師林雅瑩指出，冬屬「水」，對應五臟中的「腎」，冬季氣溫低，人體容易出現「寒凝氣滯」，導致血液循環變慢、水腫加重。若加上久坐不動、攝取過多高熱量食物，脾胃運化不及，脂肪與廢物（痰濕）就會堆積在體內。

不過，以中醫與生理學角度來看，冬天其實是減重的黃金期，因為身體為了維持恆溫，基礎代謝率會比夏天稍微提高。林雅瑩表示，想不出門就變瘦，關鍵在於如何「內調氣血」與「外理代謝」，透過溫通經絡、穴位按摩、漢方茶飲取代手搖飲等，在居家瘦身。

林雅瑩說明，「足浴」是中醫最推崇的居家瘦身法，透過熱水泡腳，加入生薑散寒、艾葉溫經等，可促進下肢循環，改善下半身肥胖，水溫建議40度，泡至背部微微出汗即可；並可按摩中脘穴、天樞穴、足三里，幫助消化，減少腹部脂肪堆積，促進腸胃蠕動、調理脾胃，增強代謝動力。

另外，平時也可調整飲食順序，掌握「水、菜、肉、飯」的順序，先喝湯墊胃、增加飽足感；補充足夠蛋白質，讓身體消化時多燃燒熱量；宅在家應「早點睡」，良好睡眠有助養腎氣，平衡瘦素分泌；冬天活動量少，天氣冷容易忘記喝水，可以多喝溫熱水補給水分。林雅瑩提醒，每個人體質不同，建議諮詢專業中醫師，透過中藥調理、針灸或埋線進行個人化調理，達到更精準減重效果。