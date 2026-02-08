保健》過年前把冰箱塞太滿 容易吃壞肚子

農曆春節將近，家家戶戶開始大量採買年菜與食材，冰箱塞得滿滿，看似準備周全，卻也增加食材變質與細菌滋生的風險。台北醫院營養科主任李佩霓指出，年節期間常見的腸胃不適、腹瀉與食物中毒，往往不是吃壞餐桌上的菜，而是從採買階段就已埋下食安隱憂。

過年前最常見的錯誤行為就是「買太多」。李佩霓表示，不少民眾採買年貨前未先盤點冰箱庫存，導致冷凍肉類、魚類或年節食材重複購買，食材存放時間拉長，自然增加變質風險。她提醒，冷凍並非萬能，只是延緩腐敗，並不能讓食材永久安全。

廣告 廣告

她建議採買前先清點冰箱內現有食材，再依實際用餐人數與餐次規畫菜單，只購買「真正吃得完」的分量，必要時分批採買，避免一次囤積過量，食材久放變質，這樣不僅能降低食安風險，也能減輕年節期間備餐與收拾的負擔。

除了買太多，冰箱塞太滿也是常被忽略的問題。李佩霓指出，冰箱存放建議維持七到八分滿，保留空間讓冷空氣流通，才能確保冷藏室溫度維持在7度以下、冷凍室在負18度以下。

若冰箱塞滿，冷度分布不均，反而容易讓細菌滋生，增加食物腐敗的機率。食材購買後先依每餐分量進行小分裝，並於容器上標示日期，落實「先進先出」原則，避免反覆解凍或放到忘記，導致食材變質，成為年節的食安地雷。

李佩霓也提醒，乾貨類食材如木耳、金針、香菇，可常溫保存於陰涼乾燥處，不必全部塞進冰箱，反而有助於維持冷藏空間的穩定冷度。過年前花一點時間整理冰箱、分類食材，能有效降低年節期間的食安風險。