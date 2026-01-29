保健》過年吃對點心 應景又無負擔

農曆年將近，營養師建議選對點心種類，例如可可含量達70％的黑巧克力，有助於調節壓力。（王家瑜攝）

農曆年的腳步近了！過年是團聚好時節，如果搭配增加快樂的食物，可以讓年節的歡樂氣氛加成。營養師提醒，與其完全不吃點心，不如選對種類，可以享受過年開心的氣氛，也能減少對身體的負擔。

「吃東西真的會影響情緒！」振興醫院營養治療科營養師陳韻婷表示，有時候吃完零食反而更累更煩，還想再吃甜的，除了血糖波動影響，也和「血清素原料不足」有關。血清素是讓人感覺放鬆、心情穩定的重要神經傳導物質，它的原料之一就是「色胺酸」，必須從食物中攝取。

廣告 廣告

因此，她推薦6種「好心情」點心。首先是堅果和黑巧克力，堅果裡面有鎂跟好的脂肪，對神經放鬆有幫助；黑巧克力建議選可可比例70％以上，富含抗氧化物，有助於壓力調節，吃幾顆就有滿足感，比較不容易一口接一口。

第2種是新鮮水果和無糖優格，腸道與情緒一起顧。陳韻婷說明，乳製品有色胺酸，可以搭配香蕉或藍莓，香蕉富含色胺酸及維生素B6，莓果類則是好的抗氧化物。餐間吃很多甜食的人，下一餐反而容易暴食，如果改成這種點心，可更穩定進食。

第3種是毛豆或滷豆干，適合不想吃甜的人。蛋白質可以穩定血糖，減少血糖波動，情緒也不容易煩躁，且這類食物較有咀嚼口感，也能增加進食後的飽足感。

第4種是烘烤黑豆，酥脆又耐吃。黑豆是優質的植物性蛋白質來源，還富含花青素、維生素E及高膳食纖維，作為過年期間點心選擇，可補強正餐大魚大肉時相對缺少攝取的蔬菜纖維量，維持良好的腸道健康。

第5種是低糖豆花。豆製品富含色胺酸及大豆異黃酮，可調節荷爾蒙，穩定情緒波動，也減少低落感。配料可選擇全穀雜糧類的燕麥、薏仁、紅豆、綠豆或堅果花生，建議糖水減半，或改用無糖豆漿作湯底。

第6種是牛奶燉銀耳。白木耳有豐富的多醣體，能穩定腸道健康，也可減少壓力及體內慢性發炎。以牛奶作基底還能補充色胺酸，對情緒穩定更有幫助，比冰飲或高糖甜湯，溫和熱量低、健康少負擔。