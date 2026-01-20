保健》針劑美容合理適量 臉部不「饅化」

近年「饅化」一詞在社群平台被頻繁提及，部分臉部過度澎潤、線條模糊的影像畫面，讓不少民眾對針劑填充產生疑慮，甚至因此對醫美療程感到猶豫。醫師指出，饅化並非一般針劑治療的常見結果，而是少數在長時間、密集，且反覆堆疊填充下，才可能出現的極端狀況。

聖宜診所板橋院長陳亮宇說明，臨床上出現明顯饅化，多半來自於短期內反覆在同一部位施打，且未經整體規畫就持續追加填充，導致組織長期承受過多負荷，進而影響原有的臉部結構與比例。相較之下，單次、適量，並經醫師完整評估後進行的針劑治療，本身並不容易導致外界所擔心的饅化問題。

聖宜診所忠孝館院長翁書賢說，饅化並非單次或正常療程就會輕易發生，而多半來自長期過度追求澎潤、反覆追加填充的結果，尤其在未完整評估臉部結構與老化層次的情況下，密集使用不同填充劑型，才較容易累積風險。

翁書賢指出，社群影像與濾鏡文化容易放大「越澎越年輕」的審美印象，使部分民眾誤以為立即飽滿才是理想狀態。實際上，真正的年輕感來自結構穩定與比例自然，而非短期的視覺澎潤。

陳亮宇補充說明，只要療程間隔合理、劑量控制得宜，並與醫師持續追蹤調整，多數針劑治療仍能維持自然且穩定的改善效果。選擇重視評估流程，並願意與患者長期追蹤調整的醫師，才是安心接受針劑治療的重要關鍵。