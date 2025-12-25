保健》銜接返家 復健病房明年試辦

為銜接出院到返家的復健缺口，健保署將針對腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡4類對象試辦「復健病房計畫」，盼提升病人返家率、降低再入院率。（本報資料照）

為銜接出院到返家的復健缺口，健保署針對腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡4類對象試辦「復健病房計畫」，盼提升病人返家率、降低再入院率，預計明年第一季開放醫院申請，挹注2.28億元，約1200人受惠。

急性後期照護（PAC）目標是避免急性狀況演變成長期失能，但有部分患者在PAC結束後，仍難以銜接長照或返家，因此健保署將試辦復健病房計畫，為患者訂定具時程的個別化復健與照護計畫，並完成出院準備及長照銜接。

參與復健病房計畫的醫院床位數不得低於30床，且須設置居家模擬無障礙空間。健保署醫管組組長劉林義說，復健病房最重要的是模擬居家空間，才能幫助銜接病人出院後返家，例如參考日本做法，吃飯就要到餐桌、不能都坐在病床上吃。

健保署醫管組組長劉林義說明，預計明年第一季公開徵求醫院提出規畫，以現行有做PAC的醫院為主，也就是區域醫院和地區醫院，目前規畫於北、中、南、東區各遴選1家醫院，由健保署評選並提供設置費100萬元。

另外，兒科及重症醫事人力不斷出走，健保署長陳亮妤表示，因應兒科及重症醫事人力出走，健保署陸續調升支付項目以提升人力投入誘因。健保署24日召開「全民健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，

拍板通過兒童急重症支付標準，包括：未滿2歲兒童一般病床住院診察費加成率由30％調升為60％、調升未滿6歲精神科日間住院治療費，以及調升7項新生兒重大手術給付，健保共挹注近2.3億元，預計明年第一季上路。