保健》防治HPV 不分男女都應接種疫苗

研究顯示，感染高致癌型人類乳突病毒（HPV），罹患肺癌風險可能比一般人高。醫師依據臨床觀察指出，男性HPV就診比例近年明顯增加，相關防治已不再只是女性責任。實際上，HPV是一種會感染皮膚與黏膜的病毒，不分男女，一生中感染的機率高達8成。

耳鼻喉科診所醫師陳志明表示，除了親密接觸外，HPV也可能在社交頻繁、近距離互動中增加暴露機會，包括黏膜接觸，甚至是唾液暴露，都可能增加風險，即使感情專一的伴侶，仍有約一半的機率可能互相感染。不分男女，一生中感染的機率高達8成。

而近年研究顯示，長期感染HPV風險不再僅限於子宮頸，台灣10大癌症排名，包括頭頸癌，如口腔癌、口咽癌等均與HPV明確相關；近年連續位居癌症榜首的肺癌，也有研究指出可能與高致癌型HPV感染存在關聯性，陳志明指出，數據顯示，感染高致癌型HPV者，罹患肺癌的風險可能比一般人高出3至7倍，「不能再用機率很低來忽視它。」

此外，若HPV感染咽喉或呼吸道，也可能造成口腔菜花、咽喉及呼吸道菜花，影響吞嚥、發聲甚至呼吸困難，治療過程反覆且漫長，對生活品質與工作狀態造成長期影響，都不是單次治療就能結束的疾病。

「男性往往是HPV防治最容易放鬆戒心的一群人。」陳志明說，許多男性自認沒有症狀就沒事，但其實承擔著極高健康風險，可能成為伴侶反覆感染的源頭。

陳志明建議，疫苗是最好的預防方式，目前常被討論的9價HPV疫苗，可涵蓋約95％高致癌型別，對男女皆有實質保障，即使已有性經驗或成年，接種疫苗依然能預防尚未感染的型別。接種HPV疫苗並非「多此一舉」，而是對自己、對伴侶、對家庭的長期保障。