保健》防變嵌頓性 腹股溝疝氣快就醫

56歲蔡先生近日發現左邊鼠蹊部有腫塊，觀察一個月後腫塊仍在，且出現偶發性疼痛。至泌尿科求診後，經理學檢查及影像診斷，確診為「腹股溝疝氣」，入院接受疝氣修補手術後，隔天順利出院。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣相當常見，最典型症狀就是在下腹接近鼠蹊部位置出現腫塊，尤其腹部出力時腫塊會更明顯，平躺後腫塊通常很快消失，可能會有偶發性局部疼痛，成年男性及女性好發比約為9：1。

至於疝氣發生原因，陳鵬說明，主要是腹股溝一帶的肌肉筋膜層薄弱缺損，導致腹腔內腸道伴隨軟組織往缺損處膨出。若未處理、太多腸子卡在缺口，就可能產生疼痛，甚至無法復位導致腸子腫脹壞死，造成嵌頓性疝氣，需要緊急手術。

攝護腺肥大導致的解尿困難、長期便祕、慢性咳嗽、提重物等，都會增加腹內壓力，可能促使疝氣發生。陳鵬說，一旦診斷為疝氣，多以手術治療為主，包括傳統手術、微創、內視鏡等，或使用自體組織修復、網膜修補，可與醫師討論適合治療方式。

不過，手術後仍可能因腹壁組織隨年齡退化、反覆用力、腹腔壓力增加等影響，導致復發性疝氣。陳鵬指出，這類病患除了再次接受手術處理，也要把潛在造成腹部壓力變大因素，如攝護腺肥大，一併矯正才能避免再次復發。

陳鵬提醒，疝氣發生與體質有關，透過日常生活習慣調整，如維持適當體重、預防便秘、避免提重物、減少腹部用力，降低發生機會。若摸到鼠蹊部不明腫塊，應盡早就醫診斷，及早進行疝氣手術，避免更嚴重的嵌頓性疝氣發生。