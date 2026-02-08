保健》食物中毒案頻傳 專家提醒勤洗手

專家提醒民眾確實洗手，以降低腸胃道感染風險。（本報資料照）

近期有民眾前往知名義式餐廳用餐後，家中成員陸續出現身體不適，疑似感染沙門氏菌。專家指出，沙門氏菌感染多與食物保存不當有關，嚴重腹瀉可能導致脫水或血便，對嬰幼兒、長者及免疫力較弱的族群風險高，提醒民眾提高警覺，勤洗手、妥善冷藏食物、生熟食分開處理，肉類與蛋品也應充分加熱。

天主教耕莘醫院肝膽腸胃科醫師吳秉修指出，臨床上最常見的沙門氏菌感染多與食物保存不當有關，主要經由「糞口傳染」途徑進入人體。若在料理或備餐過程中，廚師個人衛生習慣不佳、手部清潔不足，或食材、餐具未妥善清洗與保存，細菌可能經由受汙染的食物造成感染。

吳秉修表示，沙門氏菌感染常見症狀以劇烈腹瀉為主，並可能合併腹痛、發燒等情形，嚴重時會出現脫水或血便，對嬰幼兒、長者及免疫力較弱的族群風險更高，病情也可能進展較快。

不過，並非所有腸胃道感染皆為沙門氏菌所致。吳秉修指出，若是由諾羅病毒引起的腸胃炎，較常出現噁心、嘔吐合併腹瀉症狀，且傳染力極強，容易在家庭、學校或餐飲場所造成群聚感染，仍需提高警覺。

他提醒，若出現心跳加速、頭暈，同時合併腹痛或血便等症狀，應盡速就醫評估。一旦延誤治療，持續腹瀉導致的嚴重脫水，可能造成體內電解質失衡，進一步增加心律不整等併發症風險，後果不容輕忽。

吳秉修呼籲民眾，無論外食或居家料理，應落實飲食衛生，包括食材妥善冷藏、肉類與蛋品充分加熱、生熟食分開處理，並確實洗手，以降低腸胃道感染風險，守護自身與家人健康。