保健》骨質流失難恢復 飲食運動防骨鬆

65歲的林奶奶兩年來背部頻繁痠痛，只能依賴服用肌肉鬆弛、止痛藥物，在家人陪伴下就醫後，經檢查診斷為「骨質疏鬆症」，在使用抑制骨質流失之口服藥物，並改善生活習慣後，疼痛明顯減少，目前定期於門診追蹤骨密度變化。

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒說明，人體骨骼中的骨質主要由鈣質與礦物質構成，骨密度會在20至30歲之間達到高峰，但隨著年齡增長、骨質逐漸流失，原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆現象，就是所謂的骨質疏鬆症。

國健署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，65歲以上長者中，有骨質疏鬆者占比達14.1％，每7人就有1人受影響，且女性明顯高於男性，常見症狀包括背部痠痛、身高變矮或駝背，嚴重甚至會出現壓迫性骨折。

骨質疏鬆症又分為女性停經後骨質疏鬆症，及老年性骨質疏鬆症。簡子軒指出，骨質疏鬆危險因子，不可控因素包括女性、年齡超過70歲、有家族史或身材特別矮小者，以及可控制的因素如鈣質攝取不足、缺乏運動、攝取過量咖啡、吸菸及飲酒過量等生活習慣。

骨質疏鬆主要治療方式，首先是抑制骨質流失，其次是促進骨質生成，有口服及針劑2種形式。簡子軒提醒，骨質一旦流失就很難再完全恢復，建議民眾從飲食、運動和生活習慣做起，每天飲用牛奶、攝取深綠色蔬菜和豆製品；進行慢跑、快走等負重運動，刺激骨質生成；每天曬10至20分鐘太陽幫助身體合成維生素D，預防骨質疏鬆；長者可改善居家環境，如加裝防滑墊，並適度運動增強肌力和平衡能力，降低跌倒風險。