保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機

中醫認為頭髮的生長速度、粗細、色澤與潤澤度，皆與肝血是否充足、腎精是否旺盛密切相關。（林周義攝）

現代人生活步調快速、工作壓力大，落髮與白髮問題有年輕化趨勢。常有人因洗頭時大量掉髮、髮線後退或白髮突然增加而感到焦慮，甚至影響自信與社交。中醫師認為，髮為血之餘，根在肝腎，可結合中醫辨證用藥、規律作息、均衡飲食、情緒管理及穴位按摩，改善毛囊環境，每日早晚按摩1次，每次約5至10分鐘。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，正常情況下，約9成的毛髮處於生長期，每月平均生長約1公分，生長期可持續2～6年；進入退化期後，毛囊逐漸萎縮，最終進入休止期並自然脫落。每日掉落50～100根都是正常的，但若持續大量落髮或局部稀疏，就需進一步評估。

廣告 廣告

賴睿昕說，先天基因會影響髮量、髮質與生長周期，但臨床上更常見的是後天因素造成。中醫認為「肝藏血，髮為血之餘」、「腎藏精，其華在髮」，頭髮的生長速度、粗細、色澤與潤澤度，皆與肝血是否充足、腎精是否旺盛密切相關。當情緒長期緊繃、壓力無法紓解，容易造成肝氣鬱滯，氣血循環受阻，使毛囊得不到足夠滋養，出現落髮、白髮、髮質乾枯等問題。

另外，脾胃為氣血生化之源。飲食不定時、偏好油炸甜食或加工食品，會影響營養吸收，使氣血生化不足，也會間接影響頭皮與毛囊健康，中醫強調需依個人體質辨證調理，才能對症改善。

賴睿昕表示，除內服中藥調整體質，搭配精油頭皮按摩，可作為現代人居家養髮的重要輔助方式。透過植物精油的芳香分子與按摩刺激，可促進頭皮血液循環、放鬆自律神經、改善壓力型落髮，並營造健康的頭皮環境。

按壓百會穴有助於安神醒腦、提升頭皮氣血；按壓風池穴，則可改善肩頸緊繃與頭皮循環；按壓合谷與足三里，可調整全身氣血與脾胃吸收；按壓太谿與三陰交，則有助於補腎養血、穩定內分泌。

賴睿昕建議每日早晚按摩1次，每次約5至10分鐘，可搭配養髮精油。迷迭香精油可促進循環、活化毛囊；薰衣草精油可舒緩情緒、改善睡眠，適合壓力型落髮；雪松精油有助於平衡油脂分泌、穩定頭皮狀態；依蘭精油能放鬆神經，改善因情緒失衡導致的掉髮。使用時須以荷荷芭油、甜杏仁油稀釋，濃度約1～2％，避免直接塗抹純精油。按摩前，先熱敷後頸部，有助於放鬆筋膜，提升精油吸收效果。