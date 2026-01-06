保健》3大高風險族群 保暖抓重點

國民健康署提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險。（王家瑜攝）

近期冷氣團接連影響，全台氣溫下降。國民健康署提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險，不僅長者、三高患者，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應做好保暖與防護措施，避免低溫與溫差造成健康危害。

國健署提供低溫保健要點給3大高風險族群。首先，長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

廣告 廣告

無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。

第二是心血管疾病與三高高風險族群。國健署提醒，在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。應定期量測及記錄血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒穩定。

至於早出晚歸工作者與戶外活動族群，例如輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。戶外運動族群應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並盡速就醫，確保自身安全。

連日低溫來襲，保暖不只是多穿一件衣服，更關乎心血管與慢性病的穩定控制。國健署提醒，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。