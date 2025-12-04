保健》3高腰圍粗 代謝症候群找上醫生

血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高、腰圍過粗、好膽固醇不足，若有3項以上即是罹患代謝症候群。開業醫師廖健良在執行國健署「代謝症候群防治計畫」的過程中，赫然發現自己也是代謝症候群患者，於是審視並改善自己的生活習慣，更邀請病人一起報名獎勵活動，互相激勵。

代謝症候群會增加慢性病風險，國健署呼籲民眾善用全台3100多家診所與醫院提供的代謝症候群防治服務。今年26歲的陳小姐因家族遺傳及飲食習慣，一直都身材圓潤，醫生曾提醒健康問題，但她都不以為意，直到健檢發現脂肪肝與多項血液數值異常，被診斷為代謝症候群，才驚覺要改變生活習慣。

在醫師推薦下，陳小姐參加代謝症候群防治計畫，報名「2025逆轉代謝健康加值」活動，並透過官方LINE群組任務，用照片記錄飲食，每周5天至少運動30分鐘，提醒自己保持健康不能偷懶，目前她腰圍已減少近10公分，空腹血糖、血脂和血壓都有改善，成功戰勝代謝症候群。

台南市廖健良診所是參與代謝症候群防治計畫的診所之一，廖健良分享，比對5項指標後，赫然發現自己也是代謝症候群患者之一，於是開始從忙碌的日常找出時間固定運動、選擇原型食物、不吃宵夜，提醒自己持續改善，並邀請病人一起報名參與獎勵活動。

廖健良說，自己過去腰圍108公分嚴重超標，擔心怎麼跟病人一起走下去，所以想辦法減重。當時第一個想法是買跑步機，被太太嘲笑「會不會變成大型家具」，後來下定決心，每天下班後盡量撥空跑步，低標是每周3天、每次半小時，現在腰圍降到98公分，還會繼續努力。