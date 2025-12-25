保健》30歲年末健檢 加做超音波揪隱患

醫師提醒，健檢不是等生病才做，而是幫自己建立「健康基準線」，及早發現、及早調整。（王家瑜攝）

年底不只是回顧工作與生活計畫的時刻，也是替身體做一次全面盤點的好時機。對於30歲以上年輕族群來說，上班長時間久坐、外食比例高、壓力大又睡眠不足，健康風險其實早已悄悄累積。行健大直健康管理診所主任醫師張君睿指出，健檢不是等生病才做，而是幫自己建立「健康基準線」，及早發現、及早調整。

張君睿說，基本檢查是健檢的第一道防線，包括抽血檢查（血糖、血脂、肝腎功能）、血壓、身高體重、腰圍、視力與聽力檢測。許多30多歲上班族表面看起來不胖，但已有血脂偏高、血糖異常或脂肪肝的問題，若能提早發現，就能透過飲食與生活調整逆轉風險。

另外，許多慢性問題在初期沒有症狀，超音波能幫助提早揪出還沒痛、但已經出問題的潛藏危機。張君睿建議30歲以上一定要加做的超音波檢查，是安全、無輻射、又能即時觀察器官狀況的重要工具，特別適合忙碌的上班族。

腹部超音波可檢查脂肪肝、肝腫瘤、膽結石與腎臟問題，外食族與久坐族必做。甲狀腺超音波適合長期壓力大、易疲倦或心悸者，能及早發現結節。另外還有女性乳房超音波、男性攝護腺超音波。

別等有症狀才想到腸胃鏡！常見很多人有腹脹、排便不順、便祕與腹瀉交替的情況，可能是腸胃道疾病的早期訊號。張君睿說，大腸癌有9成是由瘜肉演變而來，若透過腸胃鏡及早發現與切除瘜肉，就能有效預防癌化。同時，胃鏡能檢查是否有幽門桿菌感染、潰瘍或慢性發炎，是檢視消化道健康的重要工具。

另外，高階影像檢查可補齊隱形風險，例如低劑量肺部電腦斷層（LDCT）是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具；冠狀動脈鈣化分析（CAC）可非侵入、初步評估心血管阻塞風險；MRI是零輻射且非侵入性、高解析，對軟組織腫瘤高敏感度。