保健》70萬人睡眠呼吸中止症 5成肥胖

全台約70萬人受睡眠呼吸中止症困擾，醫師指出，高達5成患者同時有肥胖問題，更增加心血管疾病、三高等風險，減重是最有效方法。體重每降低10％，呼吸中止次數可減少2至3成，患者可考慮透過減重藥物搭配正確飲食、運動來維持體重。

萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳說明，體重每增加10％，罹患中重度睡眠呼吸中止症風險會增加6倍。當體重過重，多餘脂肪堆積在頸部、上呼吸道，導致呼吸道狹窄，進入睡眠狀態時全身肌肉放鬆，這些肥厚組織便容易塌陷、阻塞氣道，進而發生呼吸中止。

陳伯岳表示，睡眠和代謝、肥胖問題互相影響，睡眠呼吸中止症不只是打呼、睡不好，而是在睡眠中反覆經歷缺氧、睡眠片段化，影響白天精神和記憶力，且與心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓等問題高度相關。

研究顯示，睡眠呼吸中止症患者體重若降低10％，呼吸中止次數可減少2至3成。陳伯岳分享，一名患者同時有肥胖、睡眠呼吸中止症、心律不整，施打瘦瘦針同步配戴正壓呼吸器後成功減重，病況也明顯改善。

陳伯岳說，減重藥物能幫助患者快速達到體重下降效果，降低呼吸中止和其他共病嚴重程度，不過藥物僅是減重的助力，平時仍應建立正確的飲食觀念和運動習慣，改變生活型態才能長久維持理想體重。