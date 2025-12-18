保健》BMI達24心血管風險增 需及早減重

專家示警，亞洲族群因體脂肪分布及代謝特性，包括較高的內臟脂肪比例、易出現胰島素阻抗及較高代謝異常傾向，更常在較低BMI就出現健康風險。（李念庭攝）

全球肥胖盛行率攀升，專家示警，當BMI達到24以上，發生心肌梗塞、中風等心血管重症風險，是正常BMI者（18.5～23.9）的1.7倍，且亞洲族群風險比歐美族群更高。台灣肥胖醫學會近日公布最新指引，建議BMI達24至27過重者，導入飲食調整及運動3～6個月無效，應討論開放減重藥物治療。

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光表示，2025美國肥胖周發表一項臨床試驗結果，研究對象為BMI達24至30的過重及輕度肥胖，且接受特定GLP-1藥物治療的亞洲族群，受試者三分之一來自台灣，平均41歲、腰圍95公分。

廣告 廣告

研究顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1藥物的台灣受試者（BMI達24至27的過重族群），在11個月內平均減重超過16％，以體重80公斤換算，平均減掉13公斤，分析顯示高達75.3％為脂肪減少，而非肌肉減少。

周莒光指出，許多民眾仍有「健康胖」迷思，以為體重稍微超標不會對健康有影響，但BMI達24就是健康警戒線，「壓線者」應及早採取行動，避免心血管、代謝風險悄然升高。研究反映，只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，可有效減去脂肪、保留肌肉，改善代謝健康。

不過，許多民眾盲目追求快速減重，常出現「只依賴減重藥物卻不調整飲食運動」、「未經醫師處方自行使用減重藥物」等錯誤觀念。周莒光強調，減重只是手段，健康才是目標，體重管理應由專業團隊依病人需求與科學實證，選擇最適合的減重方式，並定期追蹤，避免自行用藥方式或劑量錯誤，增加相關風險。