保健》T91步槍轟碎臉骨 顱顏重建重生

國內一名男子，意外遭T91步槍打傷臉部，導致顏面嚴重受創，臉骨粉碎、呼吸道阻塞，甚至腦部直接暴露。三總團隊為他展開一場結合科技與人性的「重建之戰」，靠3D列印模型模擬下顎、額鼻骨等結構，依模板精準切割骨骼，以腓骨重建下顎，又重建鼻中隔與硬顎缺損。手術後他經過追蹤、鼻重建手術，如今已順利重回社會。

整形外科不再僅止於「美的雕塑」，更成為重建生命尊嚴的重要力量。三總整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，成功完成多起高難度顱顏重建手術，展現台灣顱顏重建醫療的領先實力。

廣告 廣告

三總整形外科主治醫師徐國峰分享，突如其來的意外，讓一名男子遭T91步槍打傷臉部，導致臉骨粉碎、呼吸道阻塞，甚至腦部直接暴露。當他被轉送進三軍總醫院燒燙傷中心時，醫療團隊立即啟動跨科部治療會議，展開一場結合科技與人性的「重建之戰」。

整形外科團隊率先運用3D列印模型輔助手術規畫，在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間。由於男子顏面骨折、多重軟組織缺損，整形外科以股前外側游離皮瓣重建鼻中隔與硬顎缺損，神經外科則負責顱骨清創與人工腦膜覆蓋，最終達成外觀與功能的雙重修復。

病患在手術後歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，恢復呼吸與進食功能。後續，他再接受了鼻重建手術，恢復良好外觀。如今已重建滿一年，順利重回社會。

徐國峰說，三總整形外科重建團隊背後有兩大支柱─燒燙傷中心BC-ICU與國家皮庫。從急診救治、手術計畫到術後照護，每一環節都仰賴高度協調的專業支援。重建成功的關鍵在於「即時評估、跨科合作與精準計畫執行」，這不僅是技術的成果，更是團隊信任與溝通的結晶。