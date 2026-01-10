保元宮250週年三朝祈安建醮正式啟動

記者林普天/新北市報導

今（10）日，新莊保元宮舉辦建宮二百五十週年三朝祈安建醮醮務局揭匾儀式，正式啟動建醮籌備工作。新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜出席典禮，除祝賀保元宮建宮250週年，也預祝建醮法會各項活動圓滿順利，並祈求池府王爺與中壇元帥庇佑地方，守護市民安居樂業、合境平安。

醮務局主委、新北市議會議長蔣根煌表示，新莊保元宮是北臺首座運輸人員共建的廟宇，也是守護交通運輸，出入平安、貿易順利的廟宇。這次250週年建醮不只是保元宮重要里程碑，更是新莊地方信仰文化、社會凝聚力的一個重要象徵。醮務局將齊心協力、分工合作，為地方做最大的付出。

林耀長局長指出，新莊保元宮長期深耕地方，不僅是重要的信仰中心，也積極投入社會公益，每年捐贈普度物資關懷弱勢，並結合在地企業、社團及宮廟資源，聯合捐贈新莊區清潔隊機車與安全防護用品等設備，造福地方，同時長期推動地方文史及文化走讀活動，對於地方文化保存與傳承貢獻良多。

新莊保元宮主委徐勝男説，保元宮創建於清乾隆41年（西元1776年），至今已有250年歷史，此次建醮規劃於6月28日祈安遶境、10月3日安龍謝土、10月20日至11月15日辦理建醮系列活動，邀請市民朋友踴躍參與，共同見證新莊宗教文化盛事。

保元宮醮務局與出席貴賓祈求建宮250週年建醮法會各項活動圓滿順利。(新北市民政局提供)