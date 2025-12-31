保全不爽被住戶酸偷懶 「精實值勤」社區反而集體崩潰！網讚：好瘋好喜歡

名保全抱怨被住戶投訴上班只會滑手機，於是開始認真糾舉社區違規，卻讓住戶更反彈。（示意圖，photoAC）

保全大哥是社區不可或缺的幫手，負責安全也處理瑣事，但換來的往往是住戶的不諒解。一名夜班保全在網上訴苦，表示自己平時不睡覺且盡本分，卻被住戶投訴都在玩手機不做事。為了反擊這種偏見，他決定徹底執行社區公約，不再當個佛系管理員。

不滿被酸薪水小偷保全認真開單

這名夜班保全在《Dcard》發文表示，自己明明值勤時很有精神，工作也有按時完成，卻被住戶抹黑成薪水小偷，批評他只會滑手機，甚至被列為黑名單檢討，於是他卯起來勤跑各樓層抓違規，無論是樓道雜物還是車位違規或佔用公設，一天最高紀錄開出30張單。他對身分核對也變得毫不留情，親友訪客必須門外等候，連住戶臨停都會被驅趕。對於遲領包裹的住戶，他更是定時定候奪命連環催，甚至連外送餐點放超過10分鐘，他都會致電催促。

遵守社區公約錯了嗎？

沒想到這番硬起來的做法讓住戶集體崩潰，投訴量反而暴增。住戶群組天天開戰，或直接跑來櫃台痛罵他，讓原PO無奈表示，「我也只是讓他們好好遵守社區公約，當精實保全真累，也有預感要被開除了，過一陣子準備要回本業去了」。

保全報復網友狂讚

這則貼文引發熱議，多數網友都站在保全這邊，認為是住戶太過白目，誇讚保全報復手段讓人看了十分過癮，「覺得你的認真很讓人解氣，住戶太白目，你做的很好」「這是在演烏龍派出所嗎笑死」「好瘋好喜歡，卯起來開單」；另外，有人則替保全抱不平，「保全真的不好幹啊，怎麼做都不對，多做又覺得是應該的，少做又被投訴」「老人就是整天太閒才會去管保全」「投訴的是不是都老人啊，我看我們社區會指手畫腳的都老人，好像以為買了一戶整個社區都他家的」。

警察也來吐苦水

還有基層警員留言打趣，認為保全的心情跟警察開罰單如出一轍，「我有時候也覺得警察很可憐，做不好會被罵，外出買個吃的喝的要被拍，嚴格執法還會被酸缺業績什麼的，反正不管怎麼做都會被罵被酸」「你現在是不是能感同身受警察的處境了？ 不開單被罵，開單被罵的更凶，那到底要怎樣？所以你各位真的不要怪警察佛系，因為都是你各位造成的」。

