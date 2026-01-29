保全人員注意！最低工資調至29500元 勞動部：超時加班須另計

保全人員發現前方軌道異狀，雙手高舉交叉揮舞示警隨車人員。台中世政府提供



自今年元旦起，全台每月最低工資正式調升至新台幣2萬9500元。勞動部今（1/29）日提醒，由於保全人員核備的正常工時通常超過每週40小時，雇主計算薪資時，不能只給2萬9500元，必須針對超出法定工時的部分按比例加計增給，為防範業者誤算違法，同步推出「薪資試算懶人包」，呼籲勞雇雙方應詳加確認，避免因漏給工資而誤觸法網。

保全人員超時低薪幾乎已成為常態，為了協助保全業者與勞工精確計算合理薪資，勞動部推出「保全人員薪資計算懶人包」，內容涵蓋三大重點，一是詳細說明責任制書面約定的核備流程；二是提供最低工資與平日每小時工資額的換算公式；三是針對不同核備工時與延長工時時數，提供具體的金額試算表。

勞動部說明，保全人員的薪資結構較為特殊，有不少保全業者或保全人員會忽略正常工時超過每週40小時要另計，然而，依照《勞動基準法》第84條之1工作者的最低工資計算，除基本基數外，必須考量加給工時的薪酬，才能符合法律規範。

此外，勞動部也針對計算細節提醒勞雇雙方，關於薪資計算產生小數點時的處理方式，應事先妥為約定，但最終領取金額絕對不得低於法定基準，若雇主有低付薪資或計算不實之情事，勞工應積極維護自身權益，可檢具出勤紀錄與薪資單等事證，向當地政府勞工行政主管機關申訴，或撥打勞動部1955專線尋求協助。

