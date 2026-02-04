保全哭訴月薪4萬「做12小時快撐不住」 網友勸先做1件事

一名網友近日在PTT論壇發文表示，目前從事日班保全工作，每日工時長達12小時，從早上7時工作到晚上19時。他透露今年2月份僅能休假6天，過年期間也需要排班上工，讓他感到休息時間嚴重不足。

薪資方面，該名保全月薪約4萬元，實領約3萬8千多元。然而公司並未提供年終獎金，過年上班也沒有額外補貼。原PO坦言，雖然想要離職，但因為薪資尚可，總比沒工作在家好，因此一直缺乏離職的勇氣。

他表示最近生活諸事不順，工作時常提不起勁，很想給自己放個長假。原PO擔憂地說，覺得被逼著去工作有點不情願，擔心身體遲早會撐不住。

廣告 廣告

貼文引發網友熱烈討論。多數網友建議他可以先離職休息一陣子，有網友表示，反正保全的門檻不高，隨時可以回鍋。也有人建議可以利用時間準備公職或國營事業考試，或是轉往餐飲業發展，因為現在餐飲業相當缺人。

部分網友認為問題可能出在工作環境，建議換個新的保全職場，心情可能會好很多。有網友分析，保全工作的好壞差異極大，有些點位可以做到退休，有些則是去給人糟蹋的。

有過來人分享經驗指出，保全工作確實很看派駐地點。一名網友表示朋友做夜班保全15年，月薪4萬5千元，每天可以打電動追手遊都沒人管，覺得是天職。另一位任職夜班中控保全5年的網友則表示，原PO應該是運氣差沒派到爽點。

針對保全工作的選擇，網友建議要慎選公司和案場。有人指出，好的保全工作可以讓人上班時睡覺6小時，但也有些地方環境惡劣，會讓人充滿負能量。

值得注意的是，近期發生一起保全相關的不幸事故。台北市內湖區一名48歲吳姓保全，在準備上夜班途中因視線不佳撞擊行人，後因緊張誤踩油門造成死亡車禍，顯示保全工作者也面臨著通勤安全的風險。

專家建議，若工作已經影響到身心健康，應該要審慎評估是否該轉換跑道。目前就業市場處於大缺工時代，勞工有更多選擇機會。保全工作雖然門檻不高，但長期的工時過長確實會對健康造成影響，建議可以先規劃好下一步再做決定。

更多品觀點報導

張文沒工作錢從哪來？業界爆「現金班保全」亂象

北市信義區夜店女公關命案 前保全男友由國民法官審理

