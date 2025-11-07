台中一起離奇移車事件引發民眾關注！一名保全為協助機車騎士停車，竟擅自將他人合法停放的機車移至人行道，導致原車主下班後發現愛車竟「無故」遭開罰單。法律專家表示，除非車輛受損，否則難以對移車者提告，被開單者須自行舉證申訴才能撤銷。保全公司坦承是疏失，將列為教育訓練案例，但類似情況在該商辦大樓並非首例，引起網友熱議。

保全幫「尋車位騎士」移走合法機車！車主下班驚見自己變違停，法律竟無招。(圖／民眾提供)

台中西區商辦大樓外的停車位供不應求，引發一起離奇移車事件。一名保全人員為了協助找不到車位的機車騎士，擅自將他人合法停放的機車移至人行道上，導致原車主下班後發現自己的機車變成違停。這起事件引發民眾對於擅自移動他人車輛行為的關注，根據法律專家說明，除非車輛受損，否則難以對移車者提出告訴，而被開罰單的車主則需自行舉證申訴才能撤銷罰單。

擅自將他人合法停放的機車移至人行道上，導致原車主自己的機車變成違停。(圖／民眾提供)

事件發生在台中市西區的一處商辦大樓外，由於上班日車位一位難求，一名機車騎士找不到停車位，正在附近徘徊。大樓保全見狀，出於好心想要協助這位徘徊近10分鐘的騎士，便擅自將停放在車格內的他人機車移至人行道上，讓該騎士得以停車。機車騎士見有了位置，便將車停好並向保全道謝。

而被開罰單的車主則需自行舉證申訴才能撤銷罰單。(圖／TVBS)

然而，被移車的車主下班後卻發現自己的機車莫名其妙地被移到人行道上成為違停車輛，感到十分錯愕。車主表示，一開始還以為是自己的機車因斜坡而滑落，有好心人將車牽到人行道上，但調閱監視器後才發現真相，令人難以置信。

若沒有霸佔意圖，也不構成竊盜罪；只有在機車受損的情況下，才能以毀損罪追究責任。(圖／TVBS)

這樣的情況在該商辦大樓並非首例。有停車民眾表示，如果被開單會去申訴，若未被開單則可能在社群媒體上發洩一下就算了。

停車民眾表示，被開單會去申訴，若未被開單只能在社群媒體上發洩一下。(圖／TVBS)

對於這起事件，保全公司經理承認是保全人員過於急切造成的作業疏失，並表示會將此事件作為教育訓練的案例。值得注意的是，若車主因被他人移車而遭開罰單，必須自行蒐證並提出申訴才能撤銷罰單。然而，現行法律對於擅自移動他人車輛的行為卻幾乎無法可罰。若沒有威脅或鎖車的行為，不構成強制罪；若沒有霸佔意圖，也不構成竊盜罪；只有在機車受損的情況下，才能以毀損罪追究責任。

