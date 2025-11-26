保全新面孔竟23歲！他傻眼喊白念4年書了 一票人揭真相：這工作超香

生活中心／王文承報導

許多人踏入社會求職時，多半會選擇自己喜歡或相對舒適的工作，不過不少職位仍設有學歷門檻。一名網友近日就分享，他們社區換了新保全，讓他意外的是，對方竟是一名年僅23歲的大學畢業生，讓他忍不住好奇直呼：「23歲就來當保全？那念大學有什麼用？」貼文曝光後，立即掀起網友熱議。

23歲當保全！他喊念大學有用？



一名網友在網路論壇《PTT》表示，他發現社區新上任的保全年紀非常輕，還是大學畢業，讓他認為讀到大學不應該從事這樣的工作，於是發文提問：「23 歲就來幹保全？那念大學有啥用？人生就這樣了？卦？」

貼文曝光後，不少網友給出不同觀點。有些人認為工作只要正當就好，「人家正正當當工作不偷不搶」、「薪水和一般工作差不多，當然選輕鬆的做」、「保全工時長但薪水不低」、「念大學本來就沒用，除非頂尖學校，不然薪水都差不多」。

也有人指出，保全工作其實具「副業」優勢，「可以邊當保全邊玩股啊」、「保全是玩股、考公務員用的」、「我家夜班保全就是這樣，但他股利沒到上百萬就是了」。

部分網友則分享見聞，表示背景不一定如想像中的「弱勢」，「家裡是房東、來當保全的真的不少」、「我有考國考的朋友、還有家裡收租金的，都做過保全」、「甚至看過開賓士來上班的老保全」。

