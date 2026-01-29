保全每月工時可達288小時 薪資未達4萬5480元恐違法

據「違反勞動法令查詢系統」上發現，保全業經常違反最低工資相關法令為違規大戶。（報系資料照）

據「違反勞動法令查詢系統」上發現，保全業經常違反最低工資相關法令是違規大戶，主要原因為保全為勞基法84-1條（責任制）對象，每月工時上限可達288小時，工時比一般勞工更彈性，與此同時其最低工資也會較高，勞動部試算指出若是一名保全該月工時達288小時，則其當月薪資至少要達4萬5480元、否則就是違法。

114年最低工資時薪為196元、月薪為2萬9500元，勞動部表示，若是保全人員適用勞動基準法第84條之1（責任制）規定，其核備書面契約中正常工時超出每週40小時，在最低工資數額的計算上，應再加計超出40小時工時按比例增給，如每月僅發給保全薪資2萬9500元，則違反最低工資法及勞動基準法相關規定。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，經瞭解許多保全業者認為保全最低工資就是2萬9500元，但適用勞基法84-1保全最低工資應依時數不同計算，薪資應為3萬5974元至4萬5480元。

黃琦雅說，但除了保全業者因素外，還有部分原因為社區給付業者報酬過低，也會發文給內政部轉知地方政府及社區管委會，讓他們瞭解保全薪資如何計算。

